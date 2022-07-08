В Москве на парковке загорелась Tesla
В Нижегородском районе Москвы загорелся автомобиль Tesla
В Москве на парковке загорелся автомобиль Tesla. Об этом стало известно РЕН ТВ.
По данным телеканала, машина загорелась в Нижегородском районе города в Михайловском проезде. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.
Пожарные ликвидировали возгорание, о его причинах информации пока нет. Предварительно, никто не пострадал.
Ранее на Огородном проезде столкнулись Tesla и Skoda, в результате ДТП пострадали два человека. После столкновения автомобили выехали на тротуар.