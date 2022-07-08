Российские военные уничтожили шесть боевых машин РСЗО БМ-21 «Град» в ДНР

Минобороны России сообщило об уничтожении шести боевых машин РСЗО БМ-21 «Град» в ДНР

В населенном пункте Маяки Донецкой народной республики (ДНР) российские военные уничтожили шесть боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», а также склад боеприпасов. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, за сутки минувшие сутки были подавлены четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи в районах населенных пунктов Новолуганское, Семигорье, Першетравное, Зайцево и Кодема ДНР.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили две баллистические ракеты «Точка-У» в городе Краматорске. Кроме того, удалось уничтожить свыше 150 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавили в оборонном ведомстве.

Также российские военные высокоточным оружием морского базирования уничтожили две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon, подчеркнули в Минобороны.

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