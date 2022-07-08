Россиянка поселилась в вагончике с 30 голодными собаками и 12-летним сыном

Жительница Екатеринбурга заперла 30 собак в вагончике, где живет с 12-летним сыном

Жительница Урочища Шпаньковского в Екатеринбурге заперла 30 голодных собак в вагончике, где поселилась со своим 12-летним сыном. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, местные жители пожаловались на жестокое обращение с животными в свердловский Росприроднадзор, а также обратились в полицию. Они сообщили, что женщина не кормит собак и отказывается выпускать их на улицу.

Участковые полиции провели по данной информации проверку, сообщили изданию в отделении по связям со СМИ городского УМВД России.

В ведомстве отметили, что с хозяйкой собак была проведена беседа об общественной безопасности. Кроме того, результаты проверки были направлены в администрацию Кировского района Екатеринбурга.

Ранее в Тюмени обнаружили тело женщины, которое неделю пролежало в квартире более чем с 20 кошками. По словам местных жителей, в помещении нашли как живых, так и мертвых животных.