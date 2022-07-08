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Подозреваемый в изнасиловании и убийстве российского школьника попал на видео

УМВД в Мурманске показало задержание подозреваемого в изнасиловании и убийстве школьника

Задержание подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетнего школьника в Мончегорске попало на видео. Запись в пятницу, 8 июля, «Ленте.ру» предоставила пресс-служба УМВД по Мурманской области.

На кадрах видны силовики, которые на улице задерживают мужчину, кладут его на землю и надевают наручники, а затем проводят в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что преступником оказался 42-летний местный житель. Доказательства его вины получены по результатам медицинских, молекулярно-генетических, криминалистических экспертиз. В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Следствие выясняет мотив преступления.

5 июля мужчину объявили в розыск в Мурманской области. Он уговорил ребенка открыть ему дверь в квартиру, где и расправился с ним. Восьмилетний мальчик находился дома один и был заперт в квартире на ключ, пока мать была на работе в городской больнице. Женщина вернулась домой раньше обычного после того, как не смогла дозвониться сыну.

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