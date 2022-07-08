Захарова ответила на слова Бербок о Лаврове на саммите G20

Захарова возмутилась словами главы МИД Германии Бербок о поведении Лаврова на саммите G20

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что поведение ее российского коллеги Сергея Лаврова на саммите G20 демонстрирует неготовность Москвы к разговору. Об этом она написала в Telegram.

«Вы вообще понимаете, что она несет? За пределами какого помещения? Что за несусветная чушь», — возмутилась Захарова, комментируя слова Бербок о том, что Лавров провел большую часть переговоров не в помещении, а за его пределами. По ее словам, немецкие граждане должны знать, что глава МИД ФРГ их обманывает.

Как пояснила Захарова, с момента начала заседания Лавров находился в зале, а через два часа начал проводить в соседней комнате двусторонние переговоры с коллегами. Она подчеркнула, что другие министры делали то же самое. «Или, по мнению Бербок, главы МИД Индонезии, Аргентины, Бразилии и других стран тоже не в том помещении находились?» — задалась она вопросом.

Кроме того, представитель российского МИД заявила, что план стран «Большой семерки» по бойкоту России на саммите G20 провалился. По ее мнению, западные страны «никто не поддержал», поэтому они «исходят злобой».