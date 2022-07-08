Аксессуары для iPhone резко подорожали

«Известия»: цены на зарядные устройства для iPhone в России выросли в два раза

В России резко подорожали зарядные аксессуары для смартфонов Apple. Об этом сообщают «Известия».

Как заметили журналисты издания, цены на зарядные устройства для iPhone с конца февраля выросли в 1,5-2,5 раза. Так, если раньше на сайте Apple зарядка на 20 ватт была доступна за 1990 рублей, то сейчас девайс можно найти у официальных ретейлеров за 3490-4499 рублей. Также если в начале года оригинальная салфетка для экранов от Apple стоила 1990 рублей, то сейчас она доступна за 2500-3500 рублей.

Главный редактор издания iPhones.ru Никита Горяинов связал рост цен с практически полным отсутствием конкуренции: «Никто не спешит ввозить зарядки, чтобы перепродавать тут с микроскопической прибылью». По словам специалиста, «серые» магазины мотивированы ввозить iPhone, так как прибыль с них выше. «В прошлом году покупатели с запасом реализовали спрос на аксессуары, поэтому они не спешат покупать новые», — объяснил ситуацию генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Ретейлеры подтвердили снижение интереса к аксессуарам Apple. «С января по июнь 2022 года продажи зарядных устройств снизились на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов. В МТС рассказали, что количество проданных зарядок в первом полугодии 2022 года снизилось на 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Авторы заметили, что есть определенные аксессуары от Apple, цены на которые не изменились. К подобным товарам отнесли умную метку AirTag и оригинальные чехлы для iPhone.

Ранее журналисты «Известий» выяснили, что в российских магазинах начали продаваться ноутбуки MacBook, ввезенные параллельным импортом. Цены на данную технику практически не отличаются от февральских.