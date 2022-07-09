Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Анголы

Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Анголы Душ Сантуша

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями нынешнему президенту Анголы Жоау Лоуренсу в связи со смертью экс-главы государства Жозе Эдуарду Душ Сантуша. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Активный участник национально-освободительной борьбы и многолетний руководитель страны, он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным международным авторитетом», — говорится в телеграмме.

Глава государства также заявил, что с именем экс-президента связана история ангольской государственности. Трудно переоценить вклад Душ Сантуша в развитие отношений с Россией, считает Путин. Он попросил Лоуренсо передать слова поддержки и сочувствия родным и близким, а также всему народу Анголы.

Эдуарду Душ Сантуш скончался в Испании на 80-м году жизни после продолжительной болезни 8 июля. Он правил страной на протяжении почти четырех десятилетий — с 1979 по 2017 год.