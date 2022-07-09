Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Анголы

Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Анголы Душ Сантуша
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями нынешнему президенту Анголы Жоау Лоуренсу в связи со смертью экс-главы государства Жозе Эдуарду Душ Сантуша. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Активный участник национально-освободительной борьбы и многолетний руководитель страны, он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным международным авторитетом», — говорится в телеграмме.

Глава государства также заявил, что с именем экс-президента связана история ангольской государственности. Трудно переоценить вклад Душ Сантуша в развитие отношений с Россией, считает Путин. Он попросил Лоуренсо передать слова поддержки и сочувствия родным и близким, а также всему народу Анголы.

Эдуарду Душ Сантуш скончался в Испании на 80-м году жизни после продолжительной болезни 8 июля. Он правил страной на протяжении почти четырех десятилетий — с 1979 по 2017 год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Ссылки по теме
Последние новости
Медведев назвал уже решенную задачу спецоперации на Украине
В США заявили о попытках демократов «слить» Байдена
Анастасия Волочкова показала новый скворечник для подмосковного участка
Обвиненный в каннибализме актер Арми Хаммер устроился на работу продавцом
Футболист-чемпион назвал правила занятия сексом перед матчами
Влияние нового президента Шри-Ланки на протесты оценили
Стало известно о зарплате сотрудников ЧВК Вагнера на Украине
В США рассказали о «доминирующей в Арктике» подлодке ВМФ России
Украина второй раз за день атаковала ЛНР ракетами из HIMARS
Назван способ борьбы с обстреливающими Донбасс САУ из Франции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.