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Выявлен новый симптом коронавируса

Иммунолог О'Нил назвал ночную потливость симптомом варианта омикрона коронавируса BA.5

Фото: Fusion Medical Animation / Unsplash

Профессор-иммунолог, преподаватель биохимии Люк О'Нил назвал новый симптом варианта омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Sun.

«Дополнительный симптом для BA.5 — ночная потливость. Она может быть настолько сильной, что промокнет и пижама, и постельное белье», — сказал он.

По его словам, этот симптом может проявляться как у взрослых, так и у детей. Он уточнил, что это не связано с повышенной температурой.

«Новый симптом — это результат встречи нового вируса с иммунной системой. В итоге у вас появляются новые варианты заболевания», — отметил он.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что число заражений коронавирусом в мире резко возросло. По его словам, за последние две недели заболеваемость COVID-19 выросла почти на 30 процентов. Он отметил, что это связано с распространением существующих подвидов омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

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Марина Совина
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