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Родственница кинокритика Антона Долина сбила на машине девушку

Mash: родственница Антона Долина Татьяна Циренина сбила на машине девушку в центре Москвы
Антон Долин

Антон Долин. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Актриса Театра школы современной пьесы Татьяна Циренина попала в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что авария с участием родственницы российского кинокритика Антона Долина произошла на Неглинной улице. Известно, что она является супругой брата критика Олега Долина.

Циренина выезжала на автомобиле марки Mercedes из двора и не заметила двух людей на самокате. Основной удар пришелся на девушку. Управлявший самокатом молодой человек не получил травм. По словам пострадавшей, она упала на асфальт и лежала так до приезда скорой. «Получается, что мой парень успевает "проскочить" и основной удар приходится мне в правое ребро», — рассказала девушка и отметила, что актриса все это время не оказывала никакой помощи.

Спустя некоторое время на место происшествия приехали сотрудники ДПС и супруг Цирениной актер Олег Долин. «Я слышала, как он бегал за ними, отбирал у них бумажки и кричал, что не надо заводить никакого дела. Сейчас он даст им 50 тысяч рублей "на лапу"», — рассказала пострадавшая девушка.

По информации издания, на данным момент девушка находится в больнице.

В июне бывший главный редактор российской версии журнала Vogue Алена Долецкая получила травмы из-за наезда курьера на электровелосипеде. Согласно публикации, сотрудник Delivery Club сбил журналистку в Кропоткинском переулке в Москве. Отмечается, что врачи диагностировали у нее закрытый перелом руки.

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Мария Винар
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