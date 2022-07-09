Польские фанаты устроили антиукраинскую акцию на матче Лиги конференций

Польские фанаты устроили антиукраинскую акцию на матче квалификации Лиги конференций

Польские фанаты устроили антиукраинскую акцию на матче первого раунда квалификации Лиги конференций УЕФА между польским «Погонь» и «Рейкьявиком». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, болельщики вывесили баннер о Волынской трагедии — массовом уничтожении Украинской повстанческой армией (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещенная в России экстремистская организация) этнического польского населения. Фанаты разместили плакат с надписью «Волынь 1943. Помним!»: данный факт вызвал массовое негодование украинских болельщиков в социальных сетях.

Встреча завершилась победой «Погони» со счетом 4:1. Ответная встреча пройдет 14 июля и начнется в 21:15 по московскому времени.

20 июня польский защитник «Спартака» Мацей Рыбус лишился места в национальной команде. Отмечалось, что к такому решению в Польше пришли из-за перехода игрока в московский клуб.