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Спорт

Польские фанаты устроили антиукраинскую акцию на матче Лиги конференций

Польские фанаты устроили антиукраинскую акцию на матче квалификации Лиги конференций

Кадр: DaVo Football / YouTube

Польские фанаты устроили антиукраинскую акцию на матче первого раунда квалификации Лиги конференций УЕФА между польским «Погонь» и «Рейкьявиком». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, болельщики вывесили баннер о Волынской трагедии — массовом уничтожении Украинской повстанческой армией (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещенная в России экстремистская организация) этнического польского населения. Фанаты разместили плакат с надписью «Волынь 1943. Помним!»: данный факт вызвал массовое негодование украинских болельщиков в социальных сетях.

Встреча завершилась победой «Погони» со счетом 4:1. Ответная встреча пройдет 14 июля и начнется в 21:15 по московскому времени.

20 июня польский защитник «Спартака» Мацей Рыбус лишился места в национальной команде. Отмечалось, что к такому решению в Польше пришли из-за перехода игрока в московский клуб.

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