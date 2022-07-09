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Диетолог рассказала об ускоряющих старение продуктах

Врач Тихомирова назвала сладкое, соленое и алкоголь способствующими старению продуктами

Фото: Unsplash

Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова предупредила, что определенные продукты способствуют ускоренному старению. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

В частности, она рекомендовала избегать сладостей и других быстрых углеводов, поскольку они быстро поступают в кровь и создают скачки уровня инсулина. Это, в свою очередь, неблагоприятно сказывается на организме, подчеркнула специалист.

Кроме того, старению также способствуют алкоголь и соленые продукты, поскольку они вызывают отечность, добавила Тихомирова. По словам эксперта, приостановить старение можно, если соблюдать правильное питание, пить много воды, регулярно заниматься физической нагрузкой и полноценно спать.

Ранее врач-дерматолог, доктор медицинских наук Йорам Харт заявил, что молоко и молочные продукты, в частности йогурт и сыр, могут вызвать появление прыщей, так как увеличивают выработку кожного сала. Не менее вредными для кожи продуктами Харт считает пончики, пирожные, выпечку и белый хлеб.

Синдром отмены: Россия


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Марина Совина
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