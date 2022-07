Дерматолог назвал вызывающие появление морщин продукты

Дерматолог Харт: белый хлеб и молоко приводят к появлению морщин

Некоторые распространенные продукты вызывают развитию акне, приводят к появлению морщин и ускоряют старение, утверждает врач-дерматолог, доктор медицинских наук Йорам Харт. Об отрицательно влияющих на состояние кожи продуктах он рассказал в беседе с изданием Eat This, Not That!.

Специалист утверждает, что молоко и молочные продукты, в частности йогурт и сыр, могут вызвать появление прыщей, так как увеличивают выработку кожного сала. Причем наибольший вред коже наносят обезжиренные продукты, в которых содержится большое количество добавленного сахара.

Не менее вредными для кожи продуктами Харт считает пончики, пирожные, выпечку и белый хлеб. Он предупредил, что хлебобулочные изделия способствуют развитию в организме воспалительных процессов и разрушают волокна коллагена. «Коллаген сохраняет кожу молодой, эластичной и упругой. Когда выработка коллагена снижается, кожа покрывается морщинами», — пояснил врач.

Также запускают воспалительный процесс в коже мясные полуфабрикаты. По словам Харта, это связано с тем, что в них содержится большое количество насыщенных жиров и нитратов. Для продления молодости он советует ограничить потребление колбасы, бекона и сосисок.

В заключение дерматолог рекомендовал отказаться от жирного мяса, так как оно стимулирует выработку кожного сала, что может привести к обострению акне. Заменить этот продукт можно курицей, рыбой или индейкой.

