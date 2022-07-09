Глава МИД КНР потребовал от США перестать клеветать на Китай

Глава МИД Китая Ван И на встрече с Блинкеном потребовал от США перестать клеветать на КНР

Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном потребовал от Вашингтона перестать клеветать в сторону Пекина, а также отменить односторонние санкции. Об этом дипломат заявил в рамках встречи с представителем Вашингтона на острове Бали в Индонезии, сообщает ТАСС со ссылкой на китайское внешнеполитическое ведомство.

По словам Ван И, Соединенные Штаты распространяют клевету о политической системе Китая, а также «очерняют» внешнюю и внутреннюю политику страны. «США должны немедленно снять повышенные пошлины на китайскую продукцию и отменить односторонние санкции в отношении компаний КНР», — потребовал глава китайского МИДа.

Ван И также подчеркнул, что власти Китая не будут терпеть вмешательство американцев в политику своей страны. Кроме того, он предостерег Вашингтон от развязывания новой холодной войны. По словам Ван И, ради ущемления интересов КНР Соединенные Штаты прикрываются лозунгами о демократии и правами человека.

Ранее Блинкен рассказал, что в рамках встречи обсудил с Ван И ситуацию на Украине. Он назвал переговоры «полезными, искренними и конструктивными».

1 июня китайские аналитики посоветовали Китаю быть готовым к военному конфликту с США. По их мнению, конфликт на Украине усилил опасения Вашингтона в отношении Пикина и повысил риск «тотальной» конфронтации межу двумя державами.