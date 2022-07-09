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Трамп заявил об упадке США

Экс-президент Трамп заявил, что США зря читают нравоучения другим людям и государствам
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Bill Ingalls / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна находится в упадке, а американские власти зря читают нравоучения другим людям и государствам. Его слова передает РИА Новости.

«Мы нация в упадке, никогда такого не было», — возмутился Трамп. По его словам, США «сбили на колени, унизили перед миром и ослабили». «Осмеливаясь читать лекции другим людям и странам об их демократиях, пока улицы заливает кровью невинных жертв преступлений, мы читаем лекции другим», — констатировал он.

Трамп заявил, что у американцев не останется страны, если они «не остановят это варварство». Он отметил, что граница защищена хуже, чем когда-либо, а США заполонили наркотики.

Ранее газета The Hill сообщала, что Дональд Трамп задумывается о том, когда лучше объявить о своем участии в предстоящих президентских выборах. Отмечалось, что политик планирует сделать это уже нынешним летом.

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Марина Совина
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