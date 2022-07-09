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Стало известно о применении российского ружья радиоэлектронной борьбы на Украине

ТАСС: ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801 впервые использовали против дронов ВСУ

Фото: Christinne Muschi / Reuters

В ходе специальной военной операции на Украине впервые использовали новейшее ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Уточняется, что его применили против малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Собеседник агентства уточнил, что подобные дроны являются серьезной угрозой для российских военнослужащих и военных подразделений республик Донбасса. Однако, подчеркнул он, такие средства борьбы, как ЛПД-801, способны достаточно эффективно противодействовать украинским беспилотникам.

Ранее сообщалось, что российские военные применили электромагнитные комплексы «Ступор» для борьбы с БПЛА в ходе специальной военной операции на Украине. Комплекс подавляет связь между оператором и беспилотником.

Радиоэлектронное ружье ЛПД-801 представили в октябре 2021 года на выставке ORELEXPO-2021. Устройство может противостоять беспилотникам на расстоянии до 1500 метров.

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Марина Совина
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