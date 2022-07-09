Военный эксперт предсказал район основного удара ВС России по ВСУ

Военный обозреватель Артамонов: основной удар ВС России нанесут ВСУ в районе Северска

Основной удар ВС России могут нанести Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе Северска, так как город с трех сторон находится в окружении российских частей. Об этом заявил военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью «Украине.ру».

По информации издания, после взятия под контроль Северодонецка и Лисичанска основной удар ВС России может прийтись по линии Северск — Артемовск.

«Мы продолжаем придерживаться тактики малых котлов. Этот термин был введен в обиход главой [Донецкой народной республики] ДНР Денисом Пушилиным или кем-то из его окружения. Основной удар действительно будет нанесен в районе Северска, потому что Северск окружен нашими частями с трех сторон. На третьей стороне, с юга, уже заканчивается окружение, и он фактически весь охвачен», — предсказал эксперт.

По словам обозревателя, бойцы ВСУ покинут Северск, а главком Валерий Залужный уже попросил разрешения оставить город, чтобы сохранить группировку.

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев сообщил, что союзные силы взяли под контроль село Григорьевка под Северском в ДНР, где находился укрепрайон ВСУ.