Kyodo сообщило о планах убийцы Абэ напасть на лидера религиозной группы

Kyodo: стрелявший в Синдзо Абэ изначально хотел напасть на лидера религиозной группы

Житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами, стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, изначально хотел совершить нападение на другого человека. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в следственных органах.

Как рассказал задержанный на допросе, первоначально он планировал убить лидера некой религиозной группы. Однако затем передумал и решил совершить преступление против политика, поскольку считал его причастным к организации. О какой именно религиозной группе речь не уточняется.

Агентство также отмечает, что полиция обыскала дом Ямагами и обнаружила там предметы, похожие на взрывное устройство и самодельное оружие.

Ранее стало известно, что похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдут 12 июля.

О нападении на Абэ стало известно утром 8 июля. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии 41-летний Тэцуя Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Позднее он объяснил, что Абэ якобы связан с некой «группой лиц», из-за которой у его семьи возникли серьезные финансовые проблемы.