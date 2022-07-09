Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Назван срок пуска ближайшего российского «Протона»

Гендиректор Центра Хруничева сообщил, что ближайший пуск «Протона-М» запланирован на осень

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ближайший пуск с космодрома Байконур в Казахстане российской ракеты «Протон-М» запланирован на осень. О сроках старта тяжелого носителя РИА Новости сообщил генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко.

Заказчиком пуска названа иностранная сторона. «Пуск ракеты-носителя "Протон-М" для целевой программы Госкорпорации "Роскосмос" в интересах иностранного заказчика запланирован на осень текущего года», — сказал Варочко.

Гендиректор уточнил, что ракета для пуска находится на техническом комплексе Байконура и готова к манипуляциям с головной частью.

Материалы по теме:
Восточный переворот Россия уходит из Байконура. Но продолжает вкладывать в него деньги
Восточный переворотРоссия уходит из Байконура. Но продолжает вкладывать в него деньги
3 апреля 2019
«Теперь мы летаем, чтобы осваивать» «Роскосмос» позорится в Америке и срамит SpaceX. Деньги еще есть, результата нет
«Теперь мы летаем, чтобы осваивать»«Роскосмос» позорится в Америке и срамит SpaceX. Деньги еще есть, результата нет
5 марта 2018

В июле генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал, что Россия запустит все имеющиеся у нее ракеты «Протон».

В мае Варочко говорил, что России осталось 13 раз запустить тяжелые ракеты «Протон-М», четыре из которых еще строятся.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В Запорожье обвинили Киев в повреждении газопровода
Мусульмане России помолились за спасение от «коричневой чумы»
Власти прокомментировали данные о работе ПВО над Херсоном
Массовая драка со стрельбой в центре Москвы попала на видео
Назван срок пуска ближайшего российского «Протона»
Польские фанаты устроили антиукраинскую акцию на матче Лиги конференций
Очевидцы заметили огромную очередь из людей у главной мечети Москвы
Байден соврал вдове бомбившего Вьетнам американца
Стало известно о запуске 15 ракет ПВО в небо над Херсоном
В ЛНР сообщили о взятии населенного пункта Григорьевка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.