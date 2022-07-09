Граничащий с Украиной регион продлил высокий уровень террористической опасности

В Белгородской области высокий уровень террористической опасности продлили до 24 июля

В Белгородской области власти решили продлить высокий уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что подписал соответствующий указ. «Желтый» уровень террористической опасности будет действовать на территории области до 24 июля.

Гладков сообщил, что в это время также действует постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

В субботу, 9 июля, высокий уровень террористической опасности также продлили в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт отметил, что ситуация на границе остается напряженной. Он попросил жителей быть бдительными и сообщать о бесхозных вещах.

Подобный режим продлили и в граничащей с Украиной Брянской области. Он будет действовать до 23 июля.