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Российский спецназ уничтожил несколько польских наемников

Российский спецназ уничтожил трех польских наемников в Харьковской области, шестеро ранены

Фото: РИА Новости

Российские спецназовцы уничтожили трех польских наемников вблизи села Долгенькое в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера одного из подразделений специального назначения Западного военного округа.

По информации источника, еще шестеро наемников ранены. Он добавил, что «реальные потери» противника могли быть больше.

«Завязался бой. При столкновении была слышна польская речь. В ходе радиоперехвата мы установили, что три наемника были ликвидированы, шестеро ранены. Потом они замолчали», — сообщил офицер. Российские военные обнаружили ротный опорный пункт противника на окраине лесного массива к югу от села, указал источник.

Ранее посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник подтвердил факт ликвидации колонны грузинских наемников на подъезде к Северску. По его словам, в результате нанесенного по колонне удара большинство автомобилей в ней были либо уничтожены, либо серьезно повреждены. «Оставшиеся в живых подсчитывают количество "двухсотых" (убитых — прим. «Ленты.ру») наемников, прибывших на "сафари" в Донбасс», — добавил Мирошник.

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Марина Совина
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