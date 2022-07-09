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Китай призвал США прекратить посылать сигналы сепаратистам из Тайваня

Глава МИД КНР Ван И потребовал от властей США прекратить сигналы сепаратистам из Тайваня
Ван И

Ван И. Фото: Stefani Reynolds / AP

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал американские власти прекратить посылать ложные сигналы сепаратистам из Тайваня. Об этом глава МИД КНР заявил во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на острове Бали, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Мы требуем, чтобы американская сторона делала более осторожные заявления и предпринимала более осмотрительные действия. Не надо посылать какие-либо ошибочные сигналы сторонникам так называемой независимости Тайваня», — заявил Ван И.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон не должен недооценивать решимость китайского народа в защите суверенитета своей страны. Ван И также отметил неверную политику США в отношении Китая на фоне вмешательства американской стороны в дела Гонконга, Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР и ситуации в Южно-Китайском море.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году и установили их с КНР. Вашингтон признает политику «одного Китая» и продолжает поддерживать контакты с самоуправляемым островом, а также поставляет ему вооружения. Этим недовольно китайское правительство, которое рассматривает Тайвань в качестве неотъемлемой части территории своей страны и решительно противостоит любым сепаратистским устремлениям.

Ранее Министерство обороны Китая заявило о готовности воевать с сепаратистами из Тайваня, чтобы пресечь попытки внешних сил добиться так называемой независимости острова. Представители ведомства считают, что власти США нарушили принцип «одного Китая» и условия китайско-американских коммюнике.

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Нина Ташевская
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