Военный эксперт Позен заявил, что Украина не сможет победить в противостоянии с Россией

Украине следует пересмотреть свои амбиции, так как в открытом противостоянии с Россией она не сможет победить. Об этом в статье для американского журнала Foreign Affairs заявил военный эксперт Бэрри Позен.

По его мнению, Киеву следует перейти от так называемой стратегии победы в конфликте к поиску дипломатического компромисса, который положит конец боевым действиям. «Украинские лидеры и их покровители утверждают, что победа не за горами, но эта точка зрения все больше смахивает на фантастику», — отметил он.

Антироссийские санкции, а также поставки вооружения Киеву только затягивают конфликт. Автор статьи считает, что российская армия не позволит «свести на нет ее достижения в Донбассе». При этом Позен подчеркивает, что население США и Европы, испытывающее неудобства из-за экономических ограничений против Москвы, «может потерять терпение» — и тогда западная поддержка Украины станет менее щедрой.

Подводя итоги, Позен отметил, что в итоге западным странам, вероятно, придется ослабить многие санкции, а НАТО начать новую серию переговоров с Россией, которые будут направлены на деэскалацию конфликта.

Ранее немецкая газета Welt сообщила, что США и их союзники в Европе тайно обсуждают дипломатические пути окончания конфликта на Украине. Автор статьи отметил, что за такое решение выступают большинство избирателей в ЕС.

7 июля президент Владимир Путин оценил договороспособность России по Украине. По его словам, Москва открыта к мирным переговорам с Киевом, однако не стоит затягивать этот процесс.