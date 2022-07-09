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Губернатор отреагировал на слова Вассермана об ЛГБТ в Екатеринбурге

Губернатор Куйвашев пригласил Вассермана в Екатеринбург после слов об ЛГБТ-сообществе
Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Губернатор Свердловской области отреагировал на слова депутата Госдумы Анатолия Вассермана о том, что в Екатеринбурге «процветает тяга к гомосексуализму». Ответ магистру телеигры «Своя игра» глава российского региона опубликовал во «ВКонтакте».

«Что ж, с одной стороны, приятно, что Екатеринбург поставили в один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом. Не зря мы считаем себя третьей столицей. С другой стороны, магистр "Своей игры" в очередной раз доказал, что эрудиция и ум — разные вещи. Как он сделал вывод о городе, где каждый год растет число многодетных семей, мне непонятно», — сообщил Куйвашев в соцсети.

Губернатор пригласил Вассермана посетить столицу Свердловской области и рассказать, чем город отличается от других.

8 июля Вассерман заявил, что в России центрами однополых отношений являются мегаполисы — в их числе Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. «Уровень психологической нормы в них намного ниже рекомендуемого, что вызывает у местных жителей античеловеческое половое поведение», — высказался тогда об ЛГБТ-сообществе депутат.

В июне в Екатеринбурге произошел скандал с «ЛГБТ-танцем» в одном из лицеев. Тогда в сети появились кадры с танцем школьников, на которых они снимают рубашки и танцуют топлес в портупеях. Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал уволить директора лицея — за него вступились родители учеников и губернатор Куйвашев. Он пообещал не допустить увольнения или иного наказания директора.

Ударная волна


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Анастасия Шейкина
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