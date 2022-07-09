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Турция заявила об ожидании «некоторых событий» с доставкой зерна

Глава Минобороны Турции Акар заявил об ожидании подвижек в вопросе зерна с Украины

Фото: AP

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что в решении вопроса по транспортировке зерна, застрявшего из-за боевых действий в украинских портах, в ближайшее время ожидаются «некоторые события». Его слова приводит A Haber.

Турция остается посредником в переговорах по вывозу зерна, а также поддерживает контакты и с Россией, и с Украиной, и с представителями ООН, отметил он.

«Мы делаем все возможное, чтобы помочь добраться [зерну] до запланированных адресов. Мы ожидаем некоторых событий в этом отношении в ближайшие дни», — подчеркнул Акар, напомнив, что в портах остаются миллионы тонн зерна.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна может стать участником переговоров о вывозе зерна из украинских портов. По его словам, у Москвы «есть все решения».

5 июля президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган назвал сроки решения проблемы вывоза украинского зерна. Он заявил, что Анкара намерена активизировать контакты с Москвой и Киевом, чтобы решить эту проблему за семь-десять дней.

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Варвара Кошечкина
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