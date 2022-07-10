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Агутин толкнул забравшегося на сцену фаната

На концерте в Миассе музыкант Леонид Агутин толкнул забравшегося на сцену фаната

На концерте в Миассе музыкант Леонид Агутин грубо оттолкнул фаната, забравшегося на сцену. Видео инцидента публикует Starhit.

Во время исполнения песни «Остров» к артисту на сцену забрался молодой человек. Он подбежал к Агутину, а тот оттолкнул его. После этого фанат вернулся в толпу, к нему подошел охранник и проводил в сторону.

«Подпортил настроение немножко», — сказал Агутин в микрофон.

Ранее Агутина потребовали отстранить от фестиваля Stereoleto в Санкт-Петербурге. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обвинил певца и его супругу Анжелику Варум в финансовой поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что не против творчества упомянутых артистов, однако те, по его мнению, не должны «петь и плясать за наши бюджетные деньги».

Сам музыкант подчеркнул, что он и Варум никогда не участвовали в сборе денег для ВСУ. Он заявил, что у этого обвинения нет никаких оснований.

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Евгений Шульгин
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