Россиянам раскрыли уловки для бронирования отелей за границей

Автор блога «Дотошный турист» посоветовала бронировать отели за границей на Ostrovok.ru

Российская тревел-блогерша раскрыла отечественным туристам наиболее популярные уловки для бронирования гостиниц во время отдыха за рубежом. Ее рекомендации опубликованы в блоге «Дотошный турист» на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь девушка обратила внимание соотечественников, что отправляясь в отпуск за границу, по-прежнему можно использовать Booking.com. «"Букинг" никуда не ушел, просто приостановил сотрудничество с отелями в России. Поэтому для оформления брони в других странах им можно прекрасно пользоваться», — рассказала она.

Также автор блога посоветовала россиянам онлайн-платформу Ostrovok.ru, назвав ее «любимым сайтом для брони». По ее словам, сервис имеет удобные фильтры, а также показывает расположение всех отелей на карте. При этом оплачивать бронь можно рублями, поэтому для заграничных бронирований он идеален, добавила путешественница.

«Минусы — сейчас служба поддержки работает с задержкой, в случае брони через Ostrovok.ru обязательно получайте подтверждение от отеля напрямую и не ждите быстрого ответа. Еще минус — не так много отелей, как хотелось бы. Но мне обычно хватает», — отметила она.

Еще одним удобным сервисом для поиска гостиниц блогерша назвала Ozon Travel, где можно оплатить не только российской банковской картой, но и ранее накопленными баллами. Кроме того, платформа начисляет кешбэк за покупки.

В заключение россиянка добавила, что забронировать проживание можно также напрямую через сайт гостиницы. «Выбираете отель на одном из сервисов. Потом находите их сайт, смотрите цену там. Пишете на указанный e-mail (на языке страны или хотя бы на английском) и бронируете с оплатой на месте», — рассказала она.

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые бюджетные зарубежные направления для пляжного отдыха в июле. Выгоднее всего россиянам обойдется отдых в Абхазии — цена путевок начинается от 58,2 тысячи рублей.