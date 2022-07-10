Россиянин побывал в поезде для миллионеров и описал полки словами «царское ложе»

Тревел-блогер Василисков проехал на поезде «Золотой Орел» и сравнил купе с царским ложем

Российский тревел-блогер Андрей Василисков проехался на туристическом поезде «Золотой Орел», который также называют поездом для миллионеров, и поделился впечатлениями от поездки. Об этом он рассказал в личном блоге «Путешествия и всего по чуть-чуть» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, в поезде было три вагона: два «попроще» с общими душевыми и третий, в котором было пять двухместных купе с собственной ванной комнатой. По словам путешественника, пятидневный тур с питанием и развлекательно-туристической программой обходится в 110 тысяч рублей на человека.

«Дорого-богато: стол при трансформации нижнего дивана в кровать отодвигается, и получается большая полутороспальная кровать. Ни в какое сравнение со стандартной полкой в поездах это царское ложе не идет», — описал обстановку в своем купе автор блога.

Россиянин отметил, что верхняя полка также была комфортной для размещения, так как она больше стандартных размеров. Кроме того, в купе находился шкаф для одежды, несколько ящиков для вещей, розетка, телевизор с медиа-системой и «прочие мелочи для комфорта». Санузел был оборудован туалетом, душевой кабинкой и феном. Пассажирам также предоставлялись полотенца и косметические принадлежности, которые менялись каждый день.

«В целом, мне, мужчине с весом 85 и ростом 182 внутри было тесновато, но не критично. Все-таки это вагон и нужно это понимать. В коридоре и купе — везде все застелено коврами, и можно топать по вагону прям в носках — с чистотой тут все отлично», — добавил турист.

Ранее в июле российский тревел-блогер, который отправился в путешествие в Крым на верхней полке поезда, пожаловался на свое бесправное положение. Так, мужчина рассказал о конфликте с попутчицами — соседки на нижних местах были принципиально против того, чтобы он «сидел на их кроватях» — спор не помогла решить даже проводница.