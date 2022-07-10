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В России фастфуд начал вытеснять сложные блюда

Российские рестораторы рассказали, что россияне перешли со сложных блюд на фастфуд

Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ

Представители российской отрасли рассказали об изменениях вкусовых предпочтений россиян в последние месяцы. В качестве заметных трендов они назвали слабоалкогольные коктейли, которые потеснили крепкое спиртное, и тот факт, что сложные блюда начали уступать в популярности фастфуду, передает РИА Новости.

По их словам, большинство гостей с пониманием относятся к заметно поредевшему ассортименту алкогольной карты, а из вин они отдают предпочтение российским. Кроме того, все чаще слабоалкогольные коктейли делают не для того, чтобы удивить клиентов, с использованием ингредиентов с названиями, которые сложно выговорить, а для того чтобы «вкусно пить».

Введение в меню ресторанов линейки быстрого питания связано с уходом «Макдоналдса» с российского рынка. В частности, в «Шоколаднице» решили продавать бургеры и тосты, а с приходом лета расширили линейку холодных напитков.

Одним из трендов стало смешение различных кулинарных традиций, переосмысление привычных блюд и рецептов. Например, речь идет о блюдах мексиканской кухни с азиатской начинкой.

В начале мая «Коммерсантъ» со ссылкой со ссылкой на данные Focus Technologies сообщал, что кризис вынудил российских потребителей экономить на ресторанах и чаще есть фастфуд. Кафе и рестораны столкнулись с падением числа заказов на 10 процентов при увеличении среднего чека на 8 процентов, а у точек быстрого питания стало на 4 процента больше заказов больше при росте среднего чека на 11 процентов. Тогда в качестве причины также называлось закрытие точек «Макдоналдс».

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Платон Щукин
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