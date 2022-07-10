Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Краснодар
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Химки
Сегодня
14:00 (Мск)
Локомотив М
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
12 июля
16:00 (Мск)
Ливерпуль
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Карабах
12 июля
19:00 (Мск)
Лех П
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Бт
13 июля
20:00 (Мск)
Слован Бр
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ференцварош
13 июля
21:00 (Мск)
Тобол К
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спорт

Атаман из UFC нокаутировал дос Аньоса в главном бою

Физиев одержал победу над дос Аньосом в главном бою UFC в Лас-Вегасе

Кадр: UFC - Ultimate Fighting Championship / YouTube

Азербайджанский боец смешанного стиля (MMA) Рафаэль Физиев одержал победу нокаутом над экс-чемпионом UFC бразильцем Рафаэлем дос Аньосом в главном бою UFC в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В заключительном пятом раунде бразилец пропустил боковой удар с руки в челюсть и оказался на настиле. Схватка завершилась досрочной победой бойца, известного по кличке Атаман.

Рекорд Физиева — 12 побед при одном поражении, он идет на серии из шести триумфов кряду. Дос Аньос проиграл в 14-й раз.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля (ММА) Саид Нурмагомедов победил бразильца Дугласа Силву де Андраде на турнире UFC в Лас-Вегасе (США). Поединок завершился единогласным решением судей.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден анонсировал поездку в ближневосточную страну для «победы» над Россией
Появилось видео лучших моментов турнира UFC Vegas 58
В Москве двое мужчин избили женщину за просьбу не шуметь
Появилось видео обстрела Луганска ВСУ из замаскированной РСЗО
Трамп раскрыл свой курс по Украине в случае победы на выборах 2020 года
В Госдуме предложили переименовать президента в правителя
Атаман из UFC нокаутировал дос Аньоса в главном бою
Москвичи сравнили рынок времен СССР на юго-западе города с современным
Поставки топлива возобновили на ряде заправок Шри-Ланки
В Госдуме ответили на обвинения в морской блокаде Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.