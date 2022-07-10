Атаман из UFC нокаутировал дос Аньоса в главном бою

Физиев одержал победу над дос Аньосом в главном бою UFC в Лас-Вегасе

Азербайджанский боец смешанного стиля (MMA) Рафаэль Физиев одержал победу нокаутом над экс-чемпионом UFC бразильцем Рафаэлем дос Аньосом в главном бою UFC в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В заключительном пятом раунде бразилец пропустил боковой удар с руки в челюсть и оказался на настиле. Схватка завершилась досрочной победой бойца, известного по кличке Атаман.

Рекорд Физиева — 12 побед при одном поражении, он идет на серии из шести триумфов кряду. Дос Аньос проиграл в 14-й раз.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля (ММА) Саид Нурмагомедов победил бразильца Дугласа Силву де Андраде на турнире UFC в Лас-Вегасе (США). Поединок завершился единогласным решением судей.