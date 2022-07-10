Однофамилец Нурмагомедова одержал пятую победу в UFC

Саид Нурмагомедов победил Дугласа Силву на турнире UFC в Лас-Вегасе

Российский боец смешанного стиля (ММА) Саид Нурмагомедов победил бразильца Дугласа Силву де Андраде на турнире UFC в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок завершился единогласным решением судей.

На счету 30-летнего однофамильца бойца Хабиба Нурмагомедова 16 побед и два поражения (пять побед и одно поражение в UFC). Он отличается зрелищной манерой ведения боя и опасен в стойке. У 37-летнего бразильца 28 побед, пять поражений, один бой признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов получил новый поединок в UFC. 32-летний Нурмагомедов подерется на турнире UFC 16 июля. Соперником российского бойца станет 31-летний американец Филип Роу. Бой заявлен в полусредней весовой категории. Нурмагомедов не дрался с марта 2021-го.