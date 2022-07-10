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В Германии подготовят к зиме отапливаемые общественные места

Bild: в городах Германии готовят отапливаемые общественные места на зиму

Фото: Rebecca Campbell / Unsplash

Власти ряда городов Германии намерены подготовить к зиме отапливаемые общественные пространства, чтобы их могли посещать граждане, испытывающие проблемы с ростом цен на коммунальные услуги. Об этом сообщает газета Bild am sonntag.

Автор материала отмечает, что если президент России Владимир Путин выполнит свою угрозу и прекратит поставки газа, то не просто стоимость энергии продолжит расти, ее может не хватить физически. Для того чтобы справиться с проблемой, все больше немецких городов формируют кризисные команды и разрабатывают планы для работы в чрезвычайной ситуации.

Островки тепла готовы создавать в Людвигсхафене, Нойштадте, Франкентале и Ландау. В первом из городов под эти цели планируют переоборудовать спортивный зал, который ранее использовался для вакцинации. Его посещение будет бесплатным.

В качестве других способов экономии рассматривается отключение освещения общественных зданий и светофоров ночью, снижение уровня кондиционирования в летние месяцы, уменьшение потребления горячей воды на кухнях и в санузлах. В Рендсбурге власти отменят рождественский каток, чтобы не тратить газ на работу охлаждающих установок.

Разговоры о прекращении поставок российского газа начались на фоне резкого сокращения прокачки по газопроводу «Северный поток». «Газпром» утверждает, что причиной такой ситуации стали проблемы с оборудованием Siemens, которое Канада не возвращает из ремонта по причине санкций.

В свою очередь в Берлине уверены, что отсутствие нескольких турбин не могло сократить поставки в таком объеме, и принятое решение носит политический характер. Официально в Кремле отрицают возможность прекращения поставок.

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Платон Щукин
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