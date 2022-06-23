Пресс-секретарь президента Песков опроверг остановку газопровода «Северный поток» в июле

Опасения по поводу того, что Россия в рамках работ по техобслуживанию газопровода «Северный поток» в июле полностью остановит поставки в Германию без компенсаций, лишены оснований. Такие предположения опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Россия строго выполняет свои обязательства и весьма аккуратно относится к своему реноме стабильного и надежного поставщика энергоресурсов в Европу. Что касается технологических циклов обслуживания и эксплуатации газопровода, то в Германии хорошо с ними знакомы, а за деталями лучше обращаться в «Газпром».

Поводом для вопроса стал материал газеты Financial Times, в котором говорилось, что Германия с тревогой ожидает периода, когда газопровод должны закрыть на две недели. Ранее на это время Россия переходила на поставки через Украину или Польшу, но теперь в Берлине сомневаются, что «Газпром» захочет компенсировать этот пробел в поставках.

Пауза может усугубить и без того сложную ситуацию с обеспеченностью газом, ведь до этого российская компания резко сократила прокачку по маршруту со 167 миллионов кубометров в сутки до 67 миллионов. Официально российская сторона указывает на проблему с газотурбинными двигателями немецкой компании Siemens. Оборудование, переданное в ремонт, остается в Канаде из-за санкций.

Однако руководство Германии не исключает, что такое снижение имеет политическую составляющую и является попыткой изменить позицию страны по военному конфликту на Украине.