Госдеп США посоветовал Шри-Ланке быстрее урегулировать кризис

Госдеп США призвал власти Шри-Ланки оперативно решить экономические проблемы

Госдепартамент США посоветовал властям Шри-Ланки как можно более оперативно решить экономический кризис в стране и устранить причины недовольства населения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

Он заверил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией на Шри-Ланке.

«Мы призываем это правительство или любое новое выбранное на основе конституции правительство работать быстро над тем, чтобы выявить и претворить в жизнь решения, которые позволят достичь долгосрочной экономической стабильности и разрешить вопрос с недовольством народа Шри-Ланки, вызванным ухудшающимися экономическими условиями, в том числе нехваткой электроэнергии, продовольствия и топлива», — заявил Прайс.

Ранее стало известно об отставке третьего за сутки ланкийского министра. Об уходе с поста объявил глава Минсельхзоза Махинд Амаравир. 9 июля об уходе со своих должностей также сообщили министры туризма, труда, средств массовой информации, транспорта и магистралей островного государства.

В этот же день премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил, что уходит в отставку по рекомендации парламента страны. По его словам, решение было принято, чтобы обеспечить продолжение работы всепартийного правительства, а также безопасность граждан Шри-Ланки.