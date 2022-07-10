Президент Швейцарии признал ухудшение отношений с Россией

Президент Швейцарии Кассис признал охлаждение отношений с Россией из-за санкций

Отношения Швейцарии и России заметно охладились на фоне происходящего на Украине и теперь маловероятно, что Москва обратится к Берну за помощью в урегулировании конфликта. Об этом в интервью NZZ am Sonntag заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

По его словам, конфедерация ожидала ухудшения в этом вопросе после введения санкций, хотя по сравнению с остальной Европой позиция Швейцарии выглядит достаточно мягкой. Например, страна до сих пор не выслала ни одного дипломата.

В настоящее время, заметил Кассис, Россия скорее выберет в качестве места для переговоров Турцию. «И мы поддерживаем Турцию», — заключил политик.

Позиция Швейцарии, в частности, стала одной из причин задержки поставок зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard на Украину. Берн прямо запретил Дании и Германии поставлять Киеву боеприпасы к ним.

Однако несмотря на задержку в несколько месяцев Берлин все же нашел способ отправить ЗСУ. Правительство договорилось с производителем в Норвегии, который может поставить дополнительное количество боеприпасов. Предполагается, что первые системы направят на Украину уже в июле.