ГСУ КНР: июньская инфляция в Китае превысила прогнозы и составила 2,5%

Инфляция в Китае оказалась выше прогнозируемой. По данным Государственного статистического управления КНР, индекс потребительских цен в июне вырос на 2,5 процента в годовом выражении и на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным ведомства, продукты питания в июне подорожали на 2,9 процента, непродовольственные товары — на 2,5 процента, потребительские — на 3,5 процента, услуги — на 1,7 процента.

В городах инфляция выросла на 2,5 процента, в то время как в сельской местности — на 2,6 процента.

При этом эксперты прогнозировали, что рост инфляции в июне составит 2,4 процента против 2,1 процента в мае.

Ранее британский Центр исследований экономики и бизнеса заявил, что иск рецессии в Европе вырос до 40 процентов из-за снижения поставок газа. Европейским государствам придется закрывать промышленные предприятия, и последствия будут зависеть от масштабов использования этого топлива. Значительное сокращение импорта спровоцирует дальнейший рост цен на фоне высокой инфляции и ухудшит экономическую ситуацию.

