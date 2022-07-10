Кадыров оценил победу однофамильца Нурмагомедова в UFC

Рамзан Кадыров поздравил бойца MMA Саида Нурмагомедова с победой на турнире UFC Vegas 58

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) оценил победу российского бойца смешанного стиля (ММА) Саида Нурмагомедова на турнире UFC Vegas 58.

Политик поздравил однофамильца бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с удачным завершением поединка и пожелал ему успехов в предстоящих боях. Кадыров посчитал, что боец показал грамотную технику и прекрасное мастерство. «Уверен, что Саид еще не раз продемонстрирует всему миру, что Ахмат — это сила! Так держать!» — заявил он.

10 июля Саид Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Дугласом Силвой де Андраде на турнире UFC в Лас-Вегасе (США). Поединок завершился единогласным решением судей.

На счету 30-летнего Нурмагомедова 16 побед и два поражения в смешанных единоборствах, среди которых пять побед и одно поражение в UFC. У 37-летнего бразильца 28 побед, пять поражений, один бой признан несостоявшимся.