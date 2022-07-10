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Сход ледника в Киргизии попал на видео

В Киргизии туристы засняли на видео сход ледника с гор

Сход ледника в Киргизии попал на видео одного из туристов. Ролик был опубликован РИА Новости.

Отмечается, что обрушение произошло из-за таяния. На место происшествия отправились сотрудники МЧС республики.

Как сообщает АКИpress, автором видео стал британец Гарри Шиммин. Он, еще восемь граждан Великобритании, один гражданин США и сопровождающие из числа местных жителей находились на экскурсии на перевале Джууку.

«Пока я фотографировал на краю скалы, я услышал позади себя глухие звуки трескающегося льда. Здесь я начинаю записывать видео. Поскольку я был там уже несколько минут, я знал, что рядом со мной есть место, где можно укрыться. Я был на краю обрыва, поэтому бежать можно было только в сторону лавины или подальше от укрытия. Поэтому я и не двигался. Да, я снимал видео до последней секунды, и да, я знаю, что было бы безопаснее сразу укрыться», — сказал Шиммин.

Когда его накрыла лавина, ему стало тяжело дышать, однако в итоге турист все же выжил. Он сказал, что другие участники группы тоже не получили серьезных травм.

Ударная волна
Евгений Шульгин
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