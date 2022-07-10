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Лукашенко позвал в гости российского космонавта и угостил его фирменным салатом

Президент Лукашенко пригласил в гости космонавта Новицкого и угостил его фирменным салатом

Фото: Сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 июля позвал в гости космонавта, героя России и уроженца республики Олега Новицкого и угостил его своим фирменным салатом «Молодость. Антиковидный». Об этом сообщается на сайте главы государства.

Новицкий посетил белорусского лидера вместе со своей дочерью Яной, а днем ранее по его приглашению они посетили фестиваль «Купалье» в агрогородке Александрия.

«Президент, естественно, не оставил гостей без угощения. Более того, сам в роли шеф-повара приготовил свой фирменный салат "Молодость. Антиковидный". В числе его ингредиентов — зеленый лук, свежие огурцы, вареные яйца», — рассказали в пресс-службе Лукашенко.

Белорусский лидер показал гостям домик своей мамы, где он провел детство, там они попытались охватить ствол 120-летней ивы, которое пережило многие грозы и ураганы. Также Новицкий с дочерью увидели Трофимову криницу, которую построил дед главы государства, они попробовали оттуда воды. Лукашенко привез их туда на раритетном автомобиле ГАЗ-69 и сам был за рулем.

20 июня в сети появилось видео, снятое во время застолья по случаю празднования сбора урожая в Белоруссии — среди блюд на столе сидела собака Лукашенко по кличке Умка. Белый шпиц попал в объектив камеры, когда люди за столом, в том числе сам президент, накладывали себе в тарелки еду.

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Марина Совина
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