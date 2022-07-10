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Российский подросток без прав устроил погоню с полицией и попал на видео

В Приморье 16-летний подросток без водительских прав устроил погоню с полицией и стрельбой

В Приморье 16-летний подросток без водительских прав устроил погоню с полицией и стрельбой. Видео с места событий опубликовано на сайте регионального управления МВД России.

На появившихся кадрах видно, как россиянин игнорирует требования сотрудников Госавтоинспекции и опасно маневрирует на оживленной трассе. Сотрудники правопорядка долго преследуют нарушителя и в какой-то момент вынужденно стреляют по колесам авто.

Задержать подростка удалось только после того, как он столкнулся с Lexus. На него составили ряд административных протоколов и поставили на учет, пояснили в МВД.

Кроме того, школьнику из Приморья предстоит возместить ущерб владельцу иномарки, добавили в ведомстве.

Ранее в Туле пьяный девятиклассник угнал из автомастерской BMW и устроил заезд по городу. Оперативники выяснили, что россиянин вместе с товарищами подрабатывал в автомастерской. В один из дней девятиклассник решил покататься на иномарке, оставленной на ремонт. Тульская полиция составила в отношении юноши три административных протокола.

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Анна Щербакова
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