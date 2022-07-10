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Выявлен новый биомаркер онкологических заболеваний

В Сколковском институте выявили новый биомаркер для диагностики рака

Фото: Lucas Vasques / Unsplash

Группа российских ученых из Сколковского института науки и технологий выявила РНК, которую можно использовать в качестве биомаркера для диагностики рака. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу института.

В ходе работы специалисты проанализировали функции длинной некодирующей РНК LL35 (считывающей информацию из генов, но не несущей конкретных данных), регулирующей метаболизм жиров и глюкозы. Однако она не переводит эти соединения в белки, как делают другие типы РНК, что приводит к неполноценному функционированию печени. Зато ее можно использовать в качестве биомаркера для диагностики онкологических заболеваний по определению ее уровня в организме (при патологических процессах количество снижается).

Кроме того, исследователи заметили, что DEANR1/linc00261 так же может быть связана с образованием опухолей. По мнению ученых, их открытие позволит сформировать новые виды выявления и лечения рака.

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Елена Апазиди
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