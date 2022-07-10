Решение Канады отправить турбину «Северного потока» назвали политическим

Reuters: Siemens назвала политическим решение Канады вернуть турбину «Северного потока»

Компания Siemens Energy назвала политическим решение Канады вернуть недостающую турбину для работы газопровода «Северный поток». Об этом сообщает Reuters.

«Это политическое решение об отправке является необходимым и важным первым шагом для доставки турбины, — отметили в компании.

После того, как турбину доставят на газопровод, ее планируют передать «Газпрому». Отмечается, что в настоящее время немецкие специалисты работают над разрешением логистических вопросов для ее поставки.

Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов объяснил возврат Канадой Германии турбины Siemens для газопровода «Северный поток», которая находилась на ремонте в Монреале. По его словам, таким образом Оттава обошла антироссийские санкции, которая сама ввела.

Канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил власти Канады за решение вернуть недостающую турбину для работы «Северного потока».

В середине июня «Газпром» заявил о технических проблемах с трубопроводом «Северный поток». В компании сказали, что газоперекачивающие агрегаты бренда Siemens находятся в ремонте в Канаде и не могут быть возвращены из-за санкций.