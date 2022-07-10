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Решение Канады вернуть Германии турбину для «Северного потока» объяснили

Аналитик Правосудов счел возврат Канадой турбины для «Северного потока» обходом санкций

Фото: Waltraud Grubitzsch / Global Look Press

Возврат Канадой Германии турбины Siemens для газопровода «Северный поток», которая находилась на ремонте в Монреале, стал обходом Оттавой своих же антироссийских санкций. Почему канадские власти приняли такое решение, в беседе с «Лентой.ру» объяснил аналитик, директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

«Немцы не скрывали, что они обратились к канадцам. Они сказали, что для них жизненно необходимо, чтобы поставки газа продолжались. Ввиду того что фирма Siemens не может выполнить контракт с "Газпромом" из-за канадских санкций, страдает не только Германия, но и другие страны. Канадцы вняли этим просьбам и решили закрыть глаза на свои санкции, вернуть немцам эти турбины, чтобы компания Siemens могла выполнить свой контракт перед "Газпромом", а газ пошел в необходимом объеме», — сказал он.

Когда возникает какая-то проблема, которую нужно резко решать, тут нужно прикрыть глаз. Санкции вводят они сами, могут ввести, могут отказаться. Так будет и в дальнейшем

Сергей Правосудовдиректор Института национальной энергетики

Берлин мог решить проблему с поставками российского газа и без участия Канады, считает Правосудов.

«Возникает другой вопрос — есть же "Северный поток-2". Это новый прекрасный газопровод, наполненный газом, который можно запустить в любой момент. Почему бы, пока все эти проблемы продолжаются, этого не сделать? И почему в принципе этого не сделать, если Европе нужен российский газ, и они вынуждены просить Канаду. Технических препятствий нет никаких, "Газпром" готов запустить его в любой момент, он готов к эксплуатации. Нужно разрешение Германии, которая его не дает. Никакой бизнес-логики или технических проблем в этом нет, только политическое решение», — заключил аналитик.

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Канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил власти Канады за решение вернуть недостающую турбину для работы «Северного потока».

Как сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, это шаг, который противоречил введенным страной антироссийским санкциям, Оттава обсудила с союзниками в Европе и Международным энергетическим агентством.

Немецкий посол в Канаде Сабина Шпарвассер заявила, что, несмотря на поддержку Украины, западные страны должны вводить ограничительные меры, которые не вредят их экономике.

В середине июня «Газпром» заявил о технических проблемах с трубопроводом «Северный поток». В компании сказали, что газоперекачивающие агрегаты бренда Siemens находятся в ремонте в Канаде и не могут быть возвращены из-за санкций.

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Варвара Кошечкина
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