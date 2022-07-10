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Раскрыт фирменный салат Лукашенко

Лукашенко приготовил фирменный салат «Молодость. Антиковидный» с огурцами и сметаной

Фото: Telegram-канал «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил российского космонавта Олега Новицкого в гости на малую родину, в деревню Копысь Оршанского района Витебской области. Об этом стало известно близкому к главе государства Telegram-каналу «Пул Первого».

По его информации, глава государства показал гостю дом матери, в котором вырос, позднее они вместе окунулись в местный родник. Затем Лукашенко угостил Новицкого, уроженца Белоруссии, фирменным салатом «Молодость. Антиковидный».

«"Пул Первого" обещает раздобыть рецепт», — указано в сообщении. При этом, судя по размещенному в посте снимку, в состав приготовленного блюда входят огурцы, зеленый лук, соль и сметана.

20 июня в сети появилось видео, снятое во время застолья по случаю празднования сбора урожая в Белоруссии — среди блюд на столе сидела собака Лукашенко по кличке Умка. Белый шпиц попал в объектив камеры, когда люди за столом, в том числе сам президент, накладывали себе в тарелки еду.

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Варвара Кошечкина
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