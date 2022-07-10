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Родственники пропавшего на Украине американца обвинили власти в бездействии

Родственники пропавшего на Украине американца Курпаси обвинили Белый дом в бездействии

Кадр: CNN / YouTube

Родственники и друзья пропавшего на Украине бывшего американского морского пехотинца Грейди Курпаси обвинили Белый дом в бездействии. Об этом сообщает газета The Washington Post.

В материале издания отмечается, что власти США должны начать переговоры с Москвой, чтобы сохранить шанс на спасение Курпаси.

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Жена пропавшего американца усомнилась в том, что Белый дом «вложил какие-либо ресурсы» в организацию его поисков. В действиях Вашингтона не наблюдается оперативности, пояснили его друзья.

Американский президент Джо Байден не общался с семьей пропавшего пехотинца. Известно, что в день исчезновения Курпаси вместе с британским наемником Эндрю Хиллом отправился на разведку.

Ранее сообщалось, что Курпаси прослужил в Корпусе морской пехоты США 20 лет, уйдя в отставку в ноябре 2021 года, после чего решил отправиться добровольцем на Украину.

Курпаси попал под обстрел 26 апреля, когда пошел помочь сослуживцам, также попавшим под обстрел на боевом посту. Он связался с украинскими военными, чтобы они открыли ответный огонь.

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Анна Щербакова
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