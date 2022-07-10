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Захарова отреагировала на отъезд главы МИД Британии накануне заседания G20

Захарова: отъезд главы МИД Британии можно расценивать как «глубинный бойкот России»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Отъезд главы МИД Великобритании Лиз Трасс накануне заседания G20 на Бали можно расценивать как «глубинный бойкот России». Так на поступок министра отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Трасс покинула Индонезию на фоне отставки премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона. Британские СМИ предполагали, что действующий глава МИД станет главным претендентом на пост нового председателя правительства. Трасс спешно оставила Бали, чтобы начать «вербовать сторонников» перед внутрипартийным голосованием.

Ранее Захарова возмутилась словами главы МИД Германии Анналены Бербок о поведении российского министра Сергея Лаврова на саммите G20. По ее словам, с момента начала заседания Лавров находился в зале, а через два часа начал проводить в соседней комнате двусторонние переговоры с коллегами. Она подчеркнула, что другие министры делали то же самое.

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Анна Щербакова
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