Появились подробности о семье облившей краской памятник Зорге россиянки

Дети облившей краской памятник разведчику Зорге во Владивостоке женщины проживают с отцом

Дети женщины, облившей краской памятник разведчику, герою СССР Рихарду Зорге во Владивостоке, в настоящее время проживают с отцом. Такие подробности о семье привела уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова, передает РИА Новости.

Омбудсмен заверила, что на время ареста россиянки контролирует ситуацию с ее несовершеннолетними детьми. «Ситуация с двумя несовершеннолетними детьми жительницы Владивостока, подозреваемой в том, что она облила краской памятник Зорге, на данный момент не требует вмешательства службы омбудсмена. Отец является законным представителем девочек, поэтому сейчас они живут с ним», — пояснила Романова.

Ранее сообщалось, что облившая краской памятник Зорге жительница Владивостока отказалась приносить извинения за свой поступок. Свое поведение она объясняет «нахождением в депрессии». По данным краевого главка Следственного комитета (СК), она облила монумент краской «с целью причинения ущерба историко-культурному значению памятника».

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 10 мая. Россиянку задержали за осквернение памятника, а после отправили в СИЗО на месяц и 25 суток. В отношении нее возбудили дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»), однако позже изменили на статью 243 УК РФ («Повреждение мемориальных сооружений, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны»).

Максимальное наказание по первой статье предусматривает год исправительных работ или арест на три месяца, новая же статья более тяжелая — по ней россиянке грозит до пяти лет колонии.