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Особый чай назвали причиной долголетия 100-летней женщины

Причиной долголетия 100-летней Ирэн Надаль назвали очень крепкий чай
Irene ‘Rene’ Nadal

Irene ‘Rene’ Nadal. Фото: MHA Westbury Grange care home

Причиной долголетия 100-летней жительницы Великобритании назвали особый, который она пьет каждый день. Об этом сообщает Milton Keynes Citizen.

Ирэн Надаль встретила знаменательную дату в доме престарелых Westbury Grange города Ньюпорт-Пагнелл, графство Бакингемшир. Женщину поздравили двое сыновей, один из которых работает волонтером в пансионате, другие постояльцы и сотрудники.

Управляющая домом престарелых Джули Рош рассказала, что секретом долголетия ее подопечной является очень крепкий чай. «Ее любимое событие дня — чашка чая. Она обожает чай, причем это обязательно должен быть настоящий "чай строителей"», — утверждает она.

«Чаем строителей» в Британии называют крепкий чай с недорогой заваркой и совсем небольшим количеством молока и сахара. Название связано с тем, что обычно именно такой чай пили английские строители для поддержания тонуса во время рабочего дня.

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Сотрудники и другие постояльцы дома престарелых очень любят Надаль, потому что она очень активна и всегда пребывает в хорошем настроении. Ее любимым занятием в последние годы стало наблюдение за птицами из окна своей комнаты. Администрация Westbury Grange устроила для Надаль большую вечеринку с воздушными шарами и разноцветными лентами. Специально для долгожительницы и ее гостей повар приготовил множество закусок, напитков и особый торт.

Ранее сообщалось, что 100-летняя жительница английского графства Уорикшир назвала причину своего долголетия. По мнению Айрис Митчелл, она прожила так долго благодаря активному образу жизни.

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Никита Савин
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