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Курс доллара упал

Курс доллара упал до 60 рублей на торгах 11 июля

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 11 июля упал ниже отметки в 60 рублей, свидетельствуют данные торгов. Американская валюта теряет более 90 копеек.

Курс евро к рублю также падает, европейская валюта торгуется на уровне чуть выше 60 рублей. На максимуме доллар поднимался до уровня в 61,87 рубля, евро — 62,47 рубля.

Российская валюта, курс которой исходно серьезно снизился после начала введения санкций, позднее перешла к значительному укреплению — на фоне ряда административных ограничений и резкого падения спроса со стороны импортеров. В конце июня доллар стоил 50 рублей впервые с мая 2015 года.

В правительстве неоднократно отмечали, что слишком крепкий рубль представляет собой угрозу — для экспортеров и доходов бюджета. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале июля рассказывал, что власти ежедневно обсуждают проблему слишком крепкого рубля. В Минфине, в свою очередь, не исключали использования нефтяных доходов для стабилизации курса.

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Платон Щукин
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