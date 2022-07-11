В РПЦ объяснили актуальность идеи полного запрета ЛГБТ-пропаганды

В РПЦ заявили об актуальности инициативы Госдумы о полном запрете ЛГБТ-пропаганды

Инициатива Госдумы о полном запрете ЛГБТ-пропаганды в России является актуальной. Об этом заявил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ священник Федор Лукьянов, его слова приводит ТАСС.

По словам священнослужителя, пропаганду «нетрадиционных ценностей» следует полностью запретить именно сейчас, так как сегодня «коллективный Запад» занимается обработкой сознания российской молодежи. «Именно сегодня, когда наша молодежь подвергается постоянной обработке сознания со стороны "коллективного Запада", необходимо на уровне закона ввести строгий запрет и соответствующие санкции за пропаганду извращений не только несовершеннолетним, но и для взрослой аудитории», — объяснил Лукьянов.

Он также напомнил, что российский народ заранее поддержал эту идею, проголосовав за поправки к Конституции, в которых говорилось о приоритете традиционных ценностей.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы поддержал запрет пропаганды нетрадиционных отношений в России безотносительно возраста. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Ранее с таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.