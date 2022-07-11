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В Колумбии запретили продажи iPhone и iPad

Appleinsider: в Колумбии из-за патентного спора запретили продажи гаджетов Apple с 5G

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock

Колумбийский суд вынес предварительный запрет на импорт и продажу техники Apple с поддержкой 5G. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты отметили, что в апреле 42-й окружной суд столицы Колумбии признал, что Apple нарушила патент NC2019/0003681, выданный на территории страны компании Ericsson. Описывающий использование 5G-стандарта документ был выдан Ericsson в 2019 году. 6 июля суд вынес предварительный судебный запрет на действия Apple Colombia SAS — дочерней компании американской корпорации.

Согласно запрету, Apple не может импортировать, продавать, рекламировать или иным образом коммерциализировать оборудование с поддержкой 5G. Ограничения касаются смартфонов серии iPhone 12 и iPhone 13, а также iPad с поддержкой связи пятого поколения.

Apple подала встречный иск, однако в суде постановили, что американская корпорация не может требовать от властей иностранного государства приведение в исполнение судебного запрета. В ответ Apple подала иск в сторону Ericsson в окружной суд Восточного округа Техаса с требованием возместить ущерб, нанесенный запретом. Журналисты уточнили, что похожее судебное разбирательство между Apple и Ericsson ведется в Европе и США.

В начале июля стало известно, что Xiaomi могут запретить продавать технику на территории России. На запрете настаивала гонконгская компания Smart International Distribution Limited, которая владеет общемировым товарным знаком Xiaomi.

Синдром отмены: Россия
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Андрей Ставицкий
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